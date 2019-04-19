«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Новости Украины. Наконец-то они встретились, говорят в Киеве. К возможности встретится лицом к лицу и задать самые важные вопросы кандидаты на пост президента Украины относились по-разному, но все-таки это произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн Напоминаем: украинцам предстоит 21 апреля определиться, кто станет главой страны. По итогам первого тура с поддержкой в 30 % избирателей лидировал Владимир Зеленский. Его оппонент – действующий президент Петр Порошенко. О дебатах, которых ждали чуть ли не больше, чем самих выборов, материал корреспондента Александра Добрияна.

Жду вас тут, на НСК «Олимпийский». Дебаты пройдет перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты.

Видеовызов действующему президенту страны Петру Порошенко был брошен 3 апреля. Он же предопределил главный вектор всей предвыборной кампании во втором туре. Расчет на то, что выдвинутые условия и сама форма окажутся неприемлемы, не оправдался.

Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Дальше были бесконечные переговоры, провокации и даже анализы. Кандидатов проверили на алкогольную и наркозависимость. Долго обсуждали то, кто и чего больше сдал. Одним словом, политтехнологи умело перевели фокус. Вместо войны и кризиса доверия элите СМИ три недели обсуждали анализы кандидатской крови и дату дебатов.

Владислав, житель Киева:

Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки. Я стараюсь уже не смотреть, то есть мне все понятно.

Алеся Куц, жительница Киева:

Это выглядело немножко несерьезно. Все эти дебаты на стадионе, сдача анализов – это вообще ни о чем, причем они к выборам президента? Пытались устроить очередное шоу.

В конце концов штабы договорились: 19 апреля, спорткомплекс «Олимпийский». Помимо бесплатных билетов были и те, цена на которые доходила до 10 тысяч гривен. Правда, объявлено, что средства пойдут на благотворительность.

Тем, кому билетов не досталось, решили прийти без них. Националистические силы на стадион двинулись маршем под лозунгом «Защити Украину».

Александр Добриян, СТВ:

Пройти пешком от Михайловской площади к месту дебатов решили в основном сторонники нынешнего курса Украины. Накануне марша его организаторы заявляли о том, что акция носит исключительно мирный характер и организована по инициативе общественности, без участия каких-либо штабов, властей, администраций. Однако уже на майдане Независимости шествие приветствовал действующий президент Петр Порошенко. А его странники, участвовавшие в предвыборном митинге, также присоединились к шествию.

Как гражданка Украины я просто понимаю, что сейчас доля Украины на весах – чья победит. Или мы назад в Малороссию, или мы вперед в Украину. И я считаю хоть одним пальчиком, я готова приложить свой пальчик – продавить это дело.

К слову, накануне по соображениям все той же безопасности от дебатов призывали отказаться.

– Это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность как отдельно взятого кандидата, так и собравшихся людей на стадионе. Две трибуны на стадионе.

– Две сцены.

– А почему две?

– Я могу объяснить.

– Почему две, он говорит? Ведь одну можно взорвать элементарно. Я хочу к вам обратиться с призывом отказаться от дебатов с Петром Порошенко. Они ничего не дадут нации. Не смотря ни на что, люди пришли на стадион.

Александр Добриян:

Самый большой стадион Украины сегодня был главным местом страны. Все внимание миллионов граждан было приковано к тому, что происходило здесь. Украинцы верят: здесь решалось будущее их страны. Два кандидата и один народ.

Начался вечер с сюрприза. Изначально на стадионе было установлено две сцены, и предполагалось, что каждый кандидат будет выступать со своей трибуны. Однако в самом начале дебатов Петр Порошенко перешел на сцену Владимира Зеленского. И это не единственный сюрприз: градус дискуссии действительно был очень высоким.