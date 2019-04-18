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Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию

18 апреля 2019 11:50
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Новости Украины. Десятки тысяч украинцев придут на стадион «Олимпийский» послушать и поддержать своих кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-1

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-3

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-5

Напомним, 19 апреля в 19 часов состоятся дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Билеты в так называемую фан-зону, которая находится в центре стадиона, будут бесплатными. На одного человека можно зарегистрировать по два билета.

Отметим, у кандидатов в президенты Украины до сих пор нет единого взгляда на формат проведения мероприятия. Стороны продолжают переговоры. Во время дебатов за порядком на стадионе и вокруг него будут следить около 10 тысяч силовиков.

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Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-8

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-10

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию-12

# Международная политика # Фотофакт

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