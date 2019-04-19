Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он является напоминанием об одном из ключевых событий библейской истории – исходе евреев из Египта.

В нынешнем году иудеи встретят Песах 19 апреля на закате солнца. Продлится праздник семь дней. В первый и последний дни праздничной недели все виды работ будут запрещены. Все дни Песаха верующие иудеи и соблюдающие заветы израильтяне употребляют в пищу из мучных изделий лишь пресные лепешки – мацу.