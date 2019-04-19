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Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах

19 апреля 2019 14:10
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Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он является напоминанием об одном из ключевых событий библейской истории – исходе евреев из Египта.

В нынешнем году иудеи встретят Песах 19 апреля на закате солнца. Продлится праздник семь дней. В первый и последний дни праздничной недели все виды работ будут запрещены. Все дни Песаха верующие иудеи и соблюдающие заветы израильтяне употребляют в пищу из мучных изделий лишь пресные лепешки – мацу.

Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах-1

Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах-3

Иудеи всего мира готовятся отмечать свой главный религиозный праздник – Песах-5

# Праздничные даты # Фотофакт

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