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Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль»

04 марта 2022 09:29
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль»-1

По его словам, танки Вооруженных сил России атакуют атомные энергоблоки. Информационные вбросы, которые мало похожи на правду, похоже, становятся главным оружием Зеленского.

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Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль»

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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