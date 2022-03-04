Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, танки Вооруженных сил России атакуют атомные энергоблоки. Информационные вбросы, которые мало похожи на правду, похоже, становятся главным оружием Зеленского.
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