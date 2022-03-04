Мэтью Чанс в Киеве не смог понять, кто контролирует аэропорт: «Это было невероятно»

Мэтью Чанс, корреспондент CNN:

Выдвигались в сторону аэродрома, который находится неподалеку от Киева. Мы знали, что на него было совершено нападение, мы знали, что там идут бои на протяжении нескольких часов. Эта авиабаза имеет критически важное значение. Российские войска специального назначения были заброшены туда для его захвата, чтобы установить там плацдарм для прибытия дополнительных российских сил. Мы приехали туда, там был КПП у ворот. Украинские официальные лица сказали мне, что они отбили аэродром в результате ожесточенных боев. И какое-то время я разговаривал с солдатами там. И я спросил у командира, кто сейчас тут все контролирует, на моем ломаном русском. Он сказал, что русские контролируют. Я сказал: «Окей, так где же тогда русские?» И он сказал: «Так мы же русские». Это было невероятно.

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