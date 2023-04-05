Зеленский назвал условие, при котором между Польшей и Украиной не будет границ

Между Польшей и Украиной не будет никаких границ, заявил украинский лидер Зеленский на встрече с польским президентом Дудой в Варшаве в среду, 5 апреля.

Президент Украины отметил, что речь идет о политических, экономических и исторических границах, но для этого необходимо одержать победу и еще немного пройти рядом, приводит его слова РИА Новости.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский 5 апреля прибыл в Польшу с официальным визитом. В офисе украинского президента отметили, что главной целью поездки станет обсуждение военной помощи Киеву. Накануне приезда Зеленского в Варшаву в СМИ озвучивалась другая причина. Эксперты считают, что президент Украины таким образом начал подготовку к переговорам с Российской Федерацией и приехал в соседнюю страну за поддержкой.