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В Сальвадоре задержали подводную лодку с 1,5 тонны кокаина

05 апреля 2023 13:38
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Новости Сальвадора. Власти Сальвадора заявили о задержании крупной партии наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сальвадоре задержали подводную лодку с 1,5 тонны кокаина-1

В результате масштабной спецоперации полиции была задержана подводная лодка контрабандистов, которая перевозила почти полторы тонны кокаина, стоимостью 30 миллионов долларов. Были арестованы три члена экипажа, которые, как выяснилось, доставляли груз из Колумбии в США. За пять лет в стране задержано более 30 тонн наркотиков.

# Наркотики # Фотофакт

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