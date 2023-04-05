В Сальвадоре задержали подводную лодку с 1,5 тонны кокаина

В результате масштабной спецоперации полиции была задержана подводная лодка контрабандистов, которая перевозила почти полторы тонны кокаина, стоимостью 30 миллионов долларов. Были арестованы три члена экипажа, которые, как выяснилось, доставляли груз из Колумбии в США. За пять лет в стране задержано более 30 тонн наркотиков.