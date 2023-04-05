Президент Украины Зеленский едет в Варшаву за поддержкой в преддверии переговоров с Российской Федерацией о будущем страны.

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, приводит его слова РИА Новости. Экс-командующий сухопутными войсками Польши отмечает, что украинский кризис находится в тупике и приближается время, когда этому конфликту необходимо будет положить конец политическим путем. Скшипчак уверен, что Зеленский начал подготовку к переговорам с Российской Федерацией. Ранее сообщалось, что Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, которые были сорваны Украиной под влиянием Запада.

Сообщается, что в среду, 5 апреля, президент Зеленский совершает визит в Варшаву.