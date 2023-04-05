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Генерал Скшипчак: Зеленский едет в Польшу для подготовки к переговорам с Россией

05 апреля 2023 06:39
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Президент Украины Зеленский едет в Варшаву за поддержкой в преддверии переговоров с Российской Федерацией о будущем страны. 

Генерал Скшипчак: Зеленский едет в Польшу для подготовки к переговорам с Россией-1

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, приводит его слова РИА Новости. Экс-командующий сухопутными войсками Польши  отмечает, что украинский кризис находится в тупике и приближается время, когда этому конфликту необходимо будет положить конец политическим путем. Скшипчак уверен, что Зеленский начал подготовку к переговорам с Российской Федерацией. Ранее сообщалось, что Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, которые были сорваны Украиной под влиянием Запада. 

Сообщается, что в среду, 5 апреля, президент Зеленский совершает визит в Варшаву. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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