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Евродепутаты обвинили французских полицейских в жестокости

05 апреля 2023 13:43
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Новости Франции. Около 2 тысяч человек задержаны во Франции на акциях протеста против пенсионной реформы. Об этом рассказал глава МВД страны. И это только за полмесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутаты обвинили французских полицейских в жестокости-1

Отчитываясь сегодня перед парламентом о результатах работы полиции по наведению порядка, он рассказал, что произошло 299 нападений на госучреждения, 13 поджогов зданий, на дорогах страны митингующие устроили почти 3 тысячи пожаров. Правда, министр промолчал, какими методами подавлялись беспорядки. А вот группа евродепутатов от Франции не промолчала. Они обвинили полицейских в жестокости по отношении к протестующим против пенсионной реформы. Депутаты поинтересовались, обеспокоены ли в Еврокомиссии происходящими событиями и считают ли необходимым возбуждать дела о нарушении прав человека из-за перечисленных инцидентов.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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