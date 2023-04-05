В ООН приняли резолюцию с призывом прекратить санкции

Они не соответствуют международному праву и принципам мирных отношений между государствами. В документе также содержится просьба уделить особое внимание возмещению ущерба жертвам санкций. Казалось бы, все государства должны были поддержать эту инициативу. Но, как выяснилось, не все хотят следовать здравому смыслу. Несмотря на то, что резолюция была принята большинством, именно 33 голосами, 13 выступили против. Это Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Украина, Великобритания и США. Неизвестно, какие именно пункты документа вызвали их недовольство и с чем именно они не согласны. Тут стоит добавить, что Минск неоднократно призывал западные страны отказаться от санкционной политики.