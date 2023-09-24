The Washington Post: на Западе требуют от Киева провести выборы

Ряд западных политических деятелей призывают Киев провести президентские и парламентские выборы, невзирая на военное положение, обусловленное спецоперацией России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Среди таковых – глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, сенатор США Линдси Грэм и телеведущий Такер Карлсон. Они полагают, что именно отказ от проведения выборов может повлечь за собою разрыв с ключевыми западными игроками, предоставляющими Киеву военную и финансовую помощь.

Власти Украины, в свою же очередь, указывают на отсутствие возможности провести переговоры в период военного времени, а также на трудности с предоставлением права голоса беженцам и военнослужащим. Экс-премьер Украины Юлия Владимировна Тимошенко считает, что эти выборы могут привести к проигрышу Украины в конфликте с Российской Федерацией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов будет возможно только после завершения военных действий. Однако западные государства настаивают на том, чтобы провести голосование в срок. 27 июля Рада продлила военное положение на 90 дней. При этом председатель Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Конституции нет запрета на проведение выборов в период военного положения.