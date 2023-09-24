Forbes: российские военные подбили два шведских танка Strv 122 ВСУ

В итоге 21-я механизированная дивизия Украины потеряла одну пятую часть своих ведущих шведских танков. Удар наносился с использованием беспилотников, и восстановить их непросто, поэтому, возможно, они будут отправлены на ремонт в Польшу.

Вооруженные силы Украины уже в течение четырех месяцев ведут наступление, в котором принимают участие бригады, обученные НАТО и оснащенные зарубежной техникой. Однако, как отметил президент России Владимир Путин, существенных результатов добиться не удалось.

Также западные эксперты отмечают высокую степень эффективности российских фортификационных сооружений и минных полей, которые привели к серьезным потерям украинской армии.