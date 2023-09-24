Forbes: российские военные подбили два шведских танка Strv 122 ВСУ

Российские военные подбили два танка Strv 122, переданные Швецией Украине, пишет Forbes, передает РИА Новости.
Российские военные подбили два танка Strv 122, переданные Швецией Украине, пишет Forbes, передает РИА Новости.
Фото: Pinterest, шведский танк Strv 122
В итоге 21-я механизированная дивизия Украины потеряла одну пятую часть своих ведущих шведских танков. Удар наносился с использованием беспилотников, и восстановить их непросто, поэтому, возможно, они будут отправлены на ремонт в Польшу.
Вооруженные силы Украины уже в течение четырех месяцев ведут наступление, в котором принимают участие бригады, обученные НАТО и оснащенные зарубежной техникой. Однако, как отметил президент России Владимир Путин, существенных результатов добиться не удалось.
Также западные эксперты отмечают высокую степень эффективности российских фортификационных сооружений и минных полей, которые привели к серьезным потерям украинской армии.