Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года

В ходе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил уважительное отношение России к украинской территориальной целостности при соблюдении условий декларации о независимости 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва признала суверенитет Украины на основании этой декларации, в которой говорится, что Украина будет внеблоковым государством. Также глава МИД России отметил, что территориальную целостность Украины нарушили те, кто совершил и поддержал переворот 2014 года. Он также добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложение о прекращении огня.