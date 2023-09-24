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Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года

24 сентября 2023 11:54
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В ходе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил уважительное отношение России к украинской территориальной целостности при соблюдении условий декларации о независимости 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года-1

Фото: kremlin.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров

Он отметил, что Москва признала суверенитет Украины на основании этой декларации, в которой говорится, что Украина будет внеблоковым государством. Также глава МИД России отметил, что территориальную целостность Украины нарушили те, кто совершил и поддержал переворот 2014 года. Он также добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложение о прекращении огня.

# Международная политика # Сергей Лавров

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