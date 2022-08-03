Зарплаты в Польше выросли на 65%, а производительность труда – всего на 25%. К чему приводит такой дисбаланс?

Новости Польши. Польша на грани масштабного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действия правящей партии «Право и справедливость» разрушают социальную политику, опустошают экономику, что в конечном итоге заведет страну в пропасть. Такое мнение высказал в интервью местным СМИ известный польский социолог Якуб Бержинский.
По словам эксперта, крах наступит из-за популистской политики, которую проводят власти. Падение уровня жизни поляков сейчас пытаются компенсировать неоправданными выплатами. За семь лет зарплаты выросли на 65 %. Но при этом замалчивается тот факт, что рост производительности труда за это же время составил всего 25 %. То есть возник гигантский дисбаланс, который уже привел к неподконтрольному росту цен. И эта негативная тенденция будет продолжаться. А когда деньги в бюджете закончатся, наступит катастрофа. И, судя по всему, это произойдет совсем скоро. С 2016 года правительство вывело из казны колоссальную сумму в полтора триллиона злотых или более 325 миллиардов долларов. Теперь правящая партия не хочет говорить полякам, что их ждет безработица, нищета и резкое падение уровня жизни.
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