По словам эксперта, крах наступит из-за популистской политики, которую проводят власти. Падение уровня жизни поляков сейчас пытаются компенсировать неоправданными выплатами. За семь лет зарплаты выросли на 65 %. Но при этом замалчивается тот факт, что рост производительности труда за это же время составил всего 25 %. То есть возник гигантский дисбаланс, который уже привел к неподконтрольному росту цен. И эта негативная тенденция будет продолжаться. А когда деньги в бюджете закончатся, наступит катастрофа. И, судя по всему, это произойдет совсем скоро. С 2016 года правительство вывело из казны колоссальную сумму в полтора триллиона злотых или более 325 миллиардов долларов. Теперь правящая партия не хочет говорить полякам, что их ждет безработица, нищета и резкое падение уровня жизни.

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