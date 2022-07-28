Варшава переходит на тёмный режим – власти сократят поставки электричества

Новости Польши. В Варшаве могут ограничить поставки электроэнергии. Если планы городской мэрии будут воплощены в жизнь, то торговые центры и офисы будут вынуждены приглушить свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока неизвестно, как повлияет это на работу промышленных предприятий, поэтому столичные власти продумывают способ минимизировать неприятные последствия ограничений. Чтобы успокоить местных жителей, в мэрии сообщили, что новые правила их не затронут. По крайней мере сейчас. Не откажется Варшава и от уличного освещения. Пока. Энергетические компании предлагают в 2023 году поставлять электроэнергию в три раза дороже, чем сейчас платит мэрия.