В Эстонии многие предприятия на грани прекращения работы из-за нехватки газа

Новости Эстонии. В Эстонии из-за энергетического кризиса многие предприятия могут не пережить эту зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их руководство заявило, что если не будет решена проблема с газом, то они вынуждены будут остановить производство.

Больше всего это угрожает пищевым компаниям. Газ им необходим для кипячения, пастеризации и подогревания. Кроме того, оборудование просто не может работать на другом сырье. Поэтому в их руководстве ждут от правительства четкого плана выхода из ситуации. В противном случае в Эстонии могут пропасть с полок некоторые продукты. Многие предприятия на подготовку к отопительному сезону выделили большие деньги. И если они не получат необходимый им объем газа, то могут остановиться. Вот только правительство вряд ли их успокоит. Министр экономики уже заявила, что потребление голубого топлива в 2022 году может сократиться на 20 %.