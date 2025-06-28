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Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова

28 июня 2025 09:25
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Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова-0

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, не является случайностью факт того, что потомки нацистов занимают руководящие посты в странах Запада. Об этом пишет РИА Новости.

В Telegram-канале пост с указанным выводом опубликовала Захарова после появления информации, что дед новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели являлся украинским нацистом и военным преступником во время Второй мировой войны.

Дипломат отмечает, что прослеживается целенаправленная и сознательная постановка кем-то «на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов». Неонацистскую тенденцию, как указывает Захарова, можно проследить: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зурабишвили.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова # Фридрих Мерц # Анналена Бербок # Христя Фриланд # Саломе Зурабишвили

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