По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, не является случайностью факт того, что потомки нацистов занимают руководящие посты в странах Запада. Об этом пишет РИА Новости.

В Telegram-канале пост с указанным выводом опубликовала Захарова после появления информации, что дед новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели являлся украинским нацистом и военным преступником во время Второй мировой войны.

Дипломат отмечает, что прослеживается целенаправленная и сознательная постановка кем-то «на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов». Неонацистскую тенденцию, как указывает Захарова, можно проследить: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зурабишвили.

Фото: Pinterest