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Канада вводит налог на импорт стали

28 июня 2025 08:36
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Канада вводит налог на импорт стали-0

В Оттаве приняли решение о вводе налога в 50% на импорт на территорию страны сталелитейной продукции сверх установленной квоты. Об этом пишет РИА Новости.

Новые правила не коснутся стран, с которыми у Канады есть соглашение о свободной торговле. Квоты установлены на уровне 2,6 млн тонн.

Дата вступления меры в силу – 27 июня 2025 года. Однако, сообщается, что она может быть пересмотрена через 30 дней.

Мера призвана помочь в стабилизации канадского рынка, устраняя риск того, что сталь, которая предназначается для США, перенаправляется ​​на территорию Канады.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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