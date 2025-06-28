Канада вводит налог на импорт стали

В Оттаве приняли решение о вводе налога в 50% на импорт на территорию страны сталелитейной продукции сверх установленной квоты. Об этом пишет РИА Новости.

Новые правила не коснутся стран, с которыми у Канады есть соглашение о свободной торговле. Квоты установлены на уровне 2,6 млн тонн.

Дата вступления меры в силу – 27 июня 2025 года. Однако, сообщается, что она может быть пересмотрена через 30 дней.

Мера призвана помочь в стабилизации канадского рынка, устраняя риск того, что сталь, которая предназначается для США, перенаправляется ​​на территорию Канады.

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