Замысел второй фазы спецоперации и массированные поставки Украине тяжёлого вооружения. Важное за неделю

На неделе прозвучало важное заявление с российской стороны, что ВС РФ планируют установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым. Таким образом, впервые был обозначен стратегический замысел второй фазы спецоперации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ставка делается на распад группировки ВСУ на очаги сопротивления, основная часть которых должна попасть в котлы.

Ольга Коршун, СТВ: В это же время Запад объявляет о массированных поставках Украине тяжелого вооружения. С начала конфликта США уже отправили в зону боевых действий оружия более чем на 3 миллиарда долларов. Россия в ответ проводит уничтожение железной дороги и мостов через Днепр, чтобы затруднить доставку западного вооружения на фронт.

В этих условиях канцлер Германии, который ранее тормозил немецкие военные поставки, заявил о единстве с ЕС и НАТО и что Россия не должна выиграть эту войну. Таким образом, Берлин в конце концов прогнулся под общую линию, которую США навязали Европе.

Из Москвы тут же прилетает весточка, что «Газпром» не станет бронировать на май участок газопровода «Ямал – Европа» для поставок газа в Германию через Польшу. Понятно, что это может значить. Такие заявления не привносят позитива и в ситуацию с продовольствием.