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Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине

19 апреля 2022 13:09
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Россия приступает к новому этапу специальной военной операции в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью индийскому телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине-1

Он отметил, что российские войска не действуют против мирного населения. Их целью с самого начала была военная инфраструктура. Кроме того, Москва не рассматривает возможности использования в Украине ядерного оружия.  

Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Операция на востоке Украины направлена, как было заявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. И эта операция будет продолжена. Сейчас начался еще один этап, и я уверен, что это будет очень важный момент всей спецоперации.  

Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине-7

Кроме того, Лавров подчеркнул, что конфликт мог давно разрешиться. Для этого президенту Украины надо было идти на сотрудничество и выполнять Минские соглашения. Однако на этом пути четко прослеживается вмешательство Запада и США.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Зеленский # Фотофакт

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