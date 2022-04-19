Лавров: Россия приступает к новому этапу спецоперации в Украине

Россия приступает к новому этапу специальной военной операции в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью индийскому телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что российские войска не действуют против мирного населения. Их целью с самого начала была военная инфраструктура. Кроме того, Москва не рассматривает возможности использования в Украине ядерного оружия.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Операция на востоке Украины направлена, как было заявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. И эта операция будет продолжена. Сейчас начался еще один этап, и я уверен, что это будет очень важный момент всей спецоперации.