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Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог

19 апреля 2022 11:21
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США стараются превратить Украину в новый Афганистан. Такие параллели проводят эксперты, анализируя складывающуюся ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог-1

Штаты продолжают накачивать Киев оружием (подробности здесь). Это напоминает то, что США делали с Афганистаном.  

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог-4

Абудулл Джабар Акбари, политолог (Афганистан):  
Я думаю, что США уничтожат Украину, отправив тяжелое вооружение. Вы можете видеть, что из себя представляет Афганистан после того, как США захватили страну на два десятилетия. Это США и некоторые другие страны развязали войну в Афганистане, Ираке, Сирии. Захваченные ими страны столкнулись с серьезным экономическим кризисом. И по итогу остались с серьезно поврежденной инфраструктурой. Нет никаких сомнений в том, что США вовлечены в конфликт в Украине. Мы знаем, кто усиливает давление на и без того напряженную ситуацию. Это те страны, которые заявляют: «Мы контролируем мировой порядок», – например, США.  

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог-7

Напомним, военная операция США в Афганистане длинною в 20 лет закончилась для Вашингтона неудачей. Почти год назад президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил об уходе американских войск из страны, так и не достигнув своих целей. Теперь Афганистан оказался на грани экономической и гуманитарной катастрофы.  

# Международная политика # Фотофакт

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