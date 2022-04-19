Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог

Абудулл Джабар Акбари, политолог (Афганистан):

Я думаю, что США уничтожат Украину, отправив тяжелое вооружение. Вы можете видеть, что из себя представляет Афганистан после того, как США захватили страну на два десятилетия. Это США и некоторые другие страны развязали войну в Афганистане, Ираке, Сирии. Захваченные ими страны столкнулись с серьезным экономическим кризисом. И по итогу остались с серьезно поврежденной инфраструктурой. Нет никаких сомнений в том, что США вовлечены в конфликт в Украине. Мы знаем, кто усиливает давление на и без того напряженную ситуацию. Это те страны, которые заявляют: «Мы контролируем мировой порядок», – например, США.