Захарова ответила Писториусу на его заявление об ударах ВСУ по РФ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала главу обороны Германии Бориса Писториуса запомнить свое заявление по поводу допустимости ударов ВСУ по территории России.

Ограниченные удары – приемлемая тактика. Запомнили? Так Захарова обратилась к Писториусу, отметив в Telegram-канале, что она это высказывание не забудет, пишет РИА Новости. Также представитель МИД РФ поинтересовалась не владеет ли уже оборонное ведомство ФРГ данными о том, кто причастен к террористическому акту на «Северных потоках».

В пятницу, 21 апреля, руководитель Министерства обороны Германии в своем заявлении отметил, что удары со стороны украинских военных по российской территории являются необходимостью и приемлемы, пока не происходят атаки на города и мирных жителей.