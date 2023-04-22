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Захарова ответила Писториусу на его заявление об ударах ВСУ по РФ

22 апреля 2023 07:17
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала главу обороны Германии Бориса Писториуса запомнить свое заявление по поводу допустимости ударов ВСУ по территории России. 

Ограниченные удары – приемлемая тактика. Запомнили? Так Захарова обратилась к Писториусу, отметив в Telegram-канале, что она это высказывание не забудет, пишет РИА Новости. Также представитель МИД РФ поинтересовалась не владеет ли уже оборонное ведомство ФРГ данными о том, кто причастен к террористическому акту на «Северных потоках». 

В пятницу, 21 апреля, руководитель Министерства обороны Германии в своем заявлении отметил, что удары со стороны украинских военных по российской территории являются необходимостью и приемлемы, пока не происходят атаки на города и мирных жителей. 

# Международная политика # Мария Захарова # Борис Писториус

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