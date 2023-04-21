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Цензура на чтение: в США массово запрещают книги

21 апреля 2023 20:25
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Новости США. В стране растет число запретов на книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская библиотечная ассоциация за 2022 год зафиксировала более тысячи запросов на цензуру литературы. Это почти вдвое превышает показатели 2021 года.

Цензура на чтение: в США массово запрещают книги-1

Больше всего запретов пришлось на Техас, Пенсильванию и Флориду. Американских писателей такое количество запрещенных книг ожидаемо возмутило. Как отметили авторы, большинство из них становятся мишенью только потому, что создают произведения, отличные от привычной молодежной литературы.

# Книги # Новости США # Фотофакт

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