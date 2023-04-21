Цензура на чтение: в США массово запрещают книги

Новости США. В стране растет число запретов на книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская библиотечная ассоциация за 2022 год зафиксировала более тысячи запросов на цензуру литературы. Это почти вдвое превышает показатели 2021 года.

Больше всего запретов пришлось на Техас, Пенсильванию и Флориду. Американских писателей такое количество запрещенных книг ожидаемо возмутило. Как отметили авторы, большинство из них становятся мишенью только потому, что создают произведения, отличные от привычной молодежной литературы.