Киев получил от ЕС боеприпасов и ракет на сумму более 600 млн евро

Более 16 тысяч украинских военных подготовлены Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом боеприпасов и ракет Киев получил на сумму более 600 миллионов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Любопытно, что еще недавно он говорил о готовности Европы к переговорам по Украине, а теперь подводит промежуточные итоги военной помощи. И хотя Боррель в очередной раз отметил, что ЕС не является стороной конфликта, на фоне бесконечных поставок оружия, кажется, в эти слова больше никто не верит.