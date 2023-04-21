Прямой эфир

Киев получил от ЕС боеприпасов и ракет на сумму более 600 млн евро

21 апреля 2023 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 16 тысяч украинских военных подготовлены Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом боеприпасов и ракет Киев получил на сумму более 600 миллионов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Киев получил от ЕС боеприпасов и ракет на сумму более 600 млн евро-1

Любопытно, что еще недавно он говорил о готовности Европы к переговорам по Украине, а теперь подводит промежуточные итоги военной помощи. И хотя Боррель в очередной раз отметил, что ЕС не является стороной конфликта, на фоне бесконечных поставок оружия, кажется, в эти слова больше никто не верит.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не могут позволить даже говядину. Что происходит с ценами на продукты в мусульманских странах?
21 апреля 2023 20:28

Не могут позволить даже говядину. Что происходит с ценами на продукты в мусульманских странах?

Цензура на чтение: в США массово запрещают книги
21 апреля 2023 20:25

Цензура на чтение: в США массово запрещают книги

ЕК пообещала 100 млн евро Польше за снятие запрета на импорт украинского зерна
21 апреля 2023 20:24

ЕК пообещала 100 млн евро Польше за снятие запрета на импорт украинского зерна