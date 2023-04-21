Не могут позволить даже говядину. Что происходит с ценами на продукты в мусульманских странах?

Мусульмане всего мира отмечают Ораза Айт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, праздник омрачили цены на продукты питания. Из-за инфляции жители некоторых стран просто не могут себе позволить накрыть стол.

В основном с трудностями столкнулись граждане Афганистана и Пакистана, Турции и Индонезии. К празднику цены на продовольствие подняли. Например, говядина теперь стоит 10 долларов. А для большинства местных это роскошь. При этом предприниматели жалуются на количество продаж, которое сильно сократилось еще со времен пандемии. В итоге многим из бизнесменов пришлось закрыться.