Удары со стороны украинских военных по российской территории – приемлемая практика. Об этом заявил руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

Пока не происходят атаки на города, мирных жителей, это является необходимостью. Например, чтобы отрезать пути снабжения, приводит слова чиновника ТАСС. Абсолютно нормально в таком случае, если пострадавшая сторона, на которую напали, движется на территорию врага, сказал министр.

Писториус также отметил, что взвешивая решения о передаче оружия и снарядов Украине, западные страны должны не забывать, что ведется конфликт. Если Киев просит запрещенные бомбы, нужно отказывать. Есть красные линии, сказал глава Минобороны Германии.

В марте 2023 года киевский режим потребовал у Штатов кассетные боеприпасы, чтобы сбрасывать их с беспилотных летательных аппаратов.