На юге США полыхают сильные лесные пожары

Десятки тысяч людей эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, которые полыхают на юге США. В эпицентре огненной стихии оказался штат Джорджия, здесь введено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из округов пламя уничтожило более 100 домов и продолжает распространяться дальше. Под угрозой еще тысячи зданий. Людям пришлось экстренно покидать свое жилье, многие даже не успели взять с собой документы и ценные вещи. Из-за пламени и густого дыма было остановлено движение поездов, закрыты многие автотрассы.

По предварительным данным огонь уже уничтожил около 15 тысяч гектаров лесов. Несмотря на то, что со стихией борются сотни пожарных и авиация – остановить возгорание не удается из-за ветра и жаркой погоды.