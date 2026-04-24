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Военного США арестовали после того, как он выиграл $400 000 по ставке на Мадуро

24 апреля 2026 11:11
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Военного США арестовали после того, как он выиграл $400 000 по ставке на Мадуро-0

В США задержан военнслужащий, заработавший порядка 400 тысяч долларов на ставках о вторжении Вашингтона в Венесуэлу, пишет ТАСС.

Минюст США сообщает, что военный Гэннон Кен Ван Дайк участвовал в процессе планирования и осуществления операции Вооруженных сил страны «Абсолютная решимость» по захвату Николаса Мадуро. Информация, как указывает ведомство, касаемо операции Ван Дайком была применена с целью получения выгоды.

В декабре мужчина пройдя регистрацию на букмекерской платформе Polymarket, сделал ставку около 33 тысяч долларов на то, что до 31 января 2026 года Вашингтон вторгнется в Венесуэлу, а Мадуро будет вынужден покинуть пост. Ван Дайк выиграл более 400 тысяч долларов.

Ван Дайку инкриминируют незаконное использование «конфиденциальной правительственной информации» ради получения личной выгоды, кражу закрытой правительственной информации, мошенничество и совершение незаконных денежных операций. Ему грозит до 60 лет лишения свободы.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Николас Мадуро

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