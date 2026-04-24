Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы дипломатии ЕС Каи Каллас после ее заявления о послании сигнала РФ посредством нового пакета санкций, пишет РИА Новости.
Каллас в 24 апреля рассказала о продвижении лидерами Евросоюза работы над 21-м санкционным пакетом в отношении России и стремлении с их стороны прийти к снятию некоторых прежних красных линий по ограничительным мерам.
Боуз назвал Каллас второй самой опасной женщиной в Евросоюзе, но не из-за ее интеллектуальных способностей, а из-за их отсутствия. «Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война», – отметил журналист.
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