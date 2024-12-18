Прямой эфир

ВС России взяли под контроль населённые пункты Трудовое и Старые Терны

18 декабря 2024 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы России контролируют территорию сел Старые Терны и Трудовое в ДНР, пишет РИА Новости.

ВС России взяли под контроль населённые пункты Трудовое и Старые Терны-1

Министерство обороны РФ информирует, что бойцы подразделений группировки войск «Центр», осуществив успешно наступательные действия, взяли под контроль село Старые Терны в Донецкой Народной Республике.

Территорию населенного пункта Трудовое полностью контролируют военнослужащие группировки войск «Юг», добавили в ведомстве.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Медведев: по логике The Times чиновники НАТО – законная военная цель для России
18 декабря 2024 12:05

Медведев: по логике The Times чиновники НАТО – законная военная цель для России

Honda и Nissan могут стать одним брендом – идут переговоры о слиянии
18 декабря 2024 11:04

Honda и Nissan могут стать одним брендом – идут переговоры о слиянии

Le Parisien: Зеленский признаёт невозможность вернуть Донбасс и Крым
18 декабря 2024 10:30

Le Parisien: Зеленский признаёт невозможность вернуть Донбасс и Крым