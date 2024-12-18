ВС России взяли под контроль населённые пункты Трудовое и Старые Терны

Вооруженные силы России контролируют территорию сел Старые Терны и Трудовое в ДНР, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы России контролируют территорию сел Старые Терны и Трудовое в ДНР, пишет РИА Новости.
Министерство обороны РФ информирует, что бойцы подразделений группировки войск «Центр», осуществив успешно наступательные действия, взяли под контроль село Старые Терны в Донецкой Народной Республике.
Территорию населенного пункта Трудовое полностью контролируют военнослужащие группировки войск «Юг», добавили в ведомстве.