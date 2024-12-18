Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщили в Генштабе РФ

Украинская армия предприняла попытки прорваться вглубь территории Российской Федерации, что было остановлено посредством ударов авиации и артиллерии. «Уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», – отметил Герасимов. Он также заявил, что за время боев в районе курского приграничья ВСУ лишились более 42 000 военнослужащих, более 1 800 танков и бронированных машин, свыше 350 артиллерийских орудий, минометов и РСЗО.