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Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщили в Генштабе РФ

18 декабря 2024 12:57
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Продвижение ВС Украины в Курской области остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщили в Генштабе РФ-1

Фото: Pinterest

Украинская армия предприняла попытки прорваться вглубь территории Российской Федерации, что было остановлено посредством ударов авиации и артиллерии. «Уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», – отметил Герасимов. Он также заявил, что за время боев в районе курского приграничья ВСУ лишились более 42 000 военнослужащих, более 1 800 танков и бронированных машин, свыше 350 артиллерийских орудий, минометов и РСЗО.

# Международная политика # Валерий Герасимов

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