В Парламенте Германии призвали к началу переговоров с Российской Федерацией о возможности возобновить поставки газа в ФРГ, пишет РИА Новости.

По мнению депутата бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клауса Эрнста, необходимо возвращение доступной энергии в Германию. Берлин должен начать переговорный процесс с Москвой о поставках газа по сохранившейся ветке газопровода «Северный поток – 2», считает политик.

Эрнст в том числе акцентирует внимание, что Германии впредь не нужно корректировать направление своей политики под стратегии США, несущих ответственность за кризис на территории ФРГ.