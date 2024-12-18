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Депутат бундестага призвал провести переговоры с Россией о поставках газа в Германию

18 декабря 2024 13:24
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В Парламенте Германии призвали к началу переговоров с Российской Федерацией о возможности возобновить поставки газа в ФРГ, пишет РИА Новости.

Депутат бундестага призвал провести переговоры с Россией о поставках газа в Германию-1

Фото: Pinterest

По мнению депутата бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клауса Эрнста, необходимо возвращение доступной энергии в Германию. Берлин должен начать переговорный процесс с Москвой о поставках газа по сохранившейся ветке газопровода «Северный поток – 2», считает политик.

Эрнст в том числе акцентирует внимание, что Германии впредь не нужно корректировать направление своей политики под стратегии США, несущих ответственность за кризис на территории ФРГ.

# Международная политика

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