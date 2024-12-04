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Дональд Туск вошёл в тройку политиков, которым не верят поляки

04 декабря 2024 11:34
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Премьер-министр Польши Дональд Туск – в тройке политиков, которым не доверяют соотечественники, пишет ТАСС.

Такие выводы в результате опросов сделаны представителями социологического центра CBOS. Туску доверяет 40% респондентов.

На первом месте по недоверию у поляков находится глава оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (доверяют 29% опрошенных граждан). На втором месте – экс-министр образования и науки Пшемыслав Чарнек (доверие к нему выразили 22% респондентов), он также представляет партию ПиС.

На первом месте по доверию среди граждан Польши – президент страны Анджей Дуда. Польскому лидеру доверяет 49% участников опроса.

# Международная политика # Анджэй Дуда

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