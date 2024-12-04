У Трампа есть 3 плана по Украине – Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп располагает тремя планами урегулирования конфликта в Украине, пишет РИА новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Документы подготовили будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл, номинированный на должность спецпредставителя по Украине Кит Келлог.

В материале указано, что в план Вэнса может входить демилитаризация линии демаркации между РФ и Украиной и гарантию Москве, что украинская сторона не войдет в НАТО.

Гренелл видит путь к мирному урегулированию посредством создания автономных зон в восточной части Украины в соответствии с мирным соглашением. Он также придерживается мнения, что вступление Киева в Альянс не соответствует интересам США.

Согласно плану Келлога, боевые действия должны быть прекращены, основываясь на замороженной в момент урегулирования линии фронта.