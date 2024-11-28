В Британии протестующие фермеры заблокировали крупные порты

В Британии продолжаются протесты фермеров. Власти Королевства решили залатать дыры в бюджете в том числе и за их счет. Аграриев обложили новыми налогами на сельхозтехнику и хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак несогласия с политикой правительства демонстранты заблокировали тракторами несколько крупнейших портов страны, в том числе и Дувр, который соединяет Британию с континентальной Европой. Из-за акции большегрузные автомобили были вынуждены часами простаивать в очереди, не имея возможности погрузиться на паромы. Пробка рассосалась лишь к 4 утра. Национальный союз фермеров призвал премьер-министра сесть за стол переговоров, чтобы решить эту проблему, иначе протесты станут еще более масштабными