Европейские страны готовят население к войне – СМИ

Пока союзники по ОДКБ предпринимают все усилия, чтобы сохранить мир, погасить горячие точки на карте и не допустить развития новых конфликтов, европейские страны готовят своих граждан к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным американского информагентства, одного из крупнейших в мире, в ЕС создают стратегические запасы зерна и схемы обеспечения населения продовольствием на случай так называемых непредвиденных обстоятельств.

Например, в Финляндии запустили сайт, где рассказывается, как нужно действовать в случае кризиса, в Швеции среди населения распространяют листовки с призывом уделять больше внимания подготовке к боевым действиям. Сообщается, что их получили уже более 5 миллионов человек.

В Литве разработали план, согласно которому супермаркеты будут оставаться открытыми в случае отключения связи, а на складах есть список товаров первой необходимости. В Польше принят закон, который обязывает местные власти запасти достаточное количество воды и продовольствия.

В Германии разрабатывают приложение для поиска бомбоубежищ. Там также будут поощрять граждан, которые решат оборудовать их в своих домах, в частности в подвалах и гаражах.