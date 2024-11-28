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Европейские страны готовят население к войне – СМИ

28 ноября 2024 13:41
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Пока союзники по ОДКБ предпринимают все усилия, чтобы сохранить мир, погасить горячие точки на карте и не допустить развития новых конфликтов, европейские страны готовят своих граждан к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские страны готовят население к войне – СМИ-2

По данным американского информагентства, одного из крупнейших в мире, в ЕС создают стратегические запасы зерна и схемы обеспечения населения продовольствием на случай так называемых непредвиденных обстоятельств.

Европейские страны готовят население к войне – СМИ-4

Например, в Финляндии запустили сайт, где рассказывается, как нужно действовать в случае кризиса, в Швеции среди населения распространяют листовки с призывом уделять больше внимания подготовке к боевым действиям. Сообщается, что их получили уже более 5 миллионов человек. 

В Литве разработали план, согласно которому супермаркеты будут оставаться открытыми в случае отключения связи, а на складах есть список товаров первой необходимости. В Польше принят закон, который обязывает местные власти запасти достаточное количество воды и продовольствия. 

В Германии разрабатывают приложение для поиска бомбоубежищ. Там также будут поощрять граждан, которые решат оборудовать их в своих домах, в частности в подвалах и гаражах.

# Международная политика

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