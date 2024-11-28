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Белый дом: США не намерены поставлять ядерное оружие в Украину

28 ноября 2024 14:24
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США не планирует передачу ядерного оружия Украине, сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в журнале Newsweek. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано в ответ на высказывание заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который заметил, что дискуссия на эту тему среди политиков и журналистов США превращается в пугающую реальность.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ряд американских и европейских чиновников предлагали Киеву возвратить ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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