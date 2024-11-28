Белый дом: США не намерены поставлять ядерное оружие в Украину

США не планирует передачу ядерного оружия Украине, сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в журнале Newsweek. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано в ответ на высказывание заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который заметил, что дискуссия на эту тему среди политиков и журналистов США превращается в пугающую реальность.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ряд американских и европейских чиновников предлагали Киеву возвратить ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.