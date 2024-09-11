За все время дебатов Трамп 16 раз упомянул Путина и РФ

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на теледебатах с конкурентом от Демократической партии Камалой Харрис многократно упоминал Россию и президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

Так, на предвыборном мероприятии в Филадельфии Трамп 6 раз упоминал Владимира Путина, а также 10 раз – Российскую Федерацию.

Например, Трамп упоминал президента РФ во время утверждения о том, что конфликтов на территории Украины, а также на территории сектора Газа не возникло бы при его администрации. Трамп критиковал президента Штатов Джо Байдена за то, что тот не наладил контакты с Россией в части урегулирования конфликта в Украине.