Шольц призывает провести конференцию по конфликту в Украине с участием РФ

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, есть необходимость провести еще одну конференцию по урегулированию конфликта в Украине, но уже с участием России, пишет ТАСС.

В данном направлении высказался Шольц во время дебатов касательно бюджета в Бундестаге. По его мнению, наилучший момент для выяснения возможностей по этому вопросу наступил. «Нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», – заявил политик.