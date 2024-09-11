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Шольц призывает провести конференцию по конфликту в Украине с участием РФ

11 сентября 2024 10:09
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По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, есть необходимость провести еще одну конференцию по урегулированию конфликта в Украине, но уже с участием России, пишет ТАСС.

В данном направлении высказался Шольц во время дебатов касательно бюджета в Бундестаге. По его мнению, наилучший момент для выяснения возможностей по этому вопросу наступил. «Нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», – заявил политик.

# Международная политика # Олаф Шольц

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