За сутки территорию Донецкой народной республики обстреляли 26 раз
В Украине ситуация по-прежнему сложная. Российские военные продолжают выполнение спецоперации вместе с народной милицией ДНР и ЛНР, работая на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами. За сутки территорию республики обстреляли 26 раз.
Бои шли в других частях страны. Выстрелы и взрывы звучали в Харькове, Чернигове и окраинах Киева. Во многих районах складывается критическая гуманитарная ситуация. Из-за конфликта в Украине растет число людей, желающих покинуть страну. За неделю миллион украинских граждан бежали в соседние государства.
Тем не менее страны Запада продолжают подпитывать конфликт, поставляя Киеву деньги и вооружение. 4 марта стало известно, что Чехия решила безвозмездно передать Украине оружие и боеприпасы на сумму около 730 тысяч долларов. Ранее Еврокомиссия заявила, что выделит стране более миллиарда евро помощи. Администрация Байдена пошла еще дальше. Белый дом попросил конгресс дополнительно выделить Киеву 10 миллиардов помощи. Дания уже поставила в страну около 3 000 противотанковых гранатометов. Еще 500 зенитных ракет отправила Германия. И, как стало известно, Канада дополнительно передаст Киеву летальное оружие.
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