За сутки территорию Донецкой народной республики обстреляли 26 раз

В Украине ситуация по-прежнему сложная. Российские военные продолжают выполнение спецоперации вместе с народной милицией ДНР и ЛНР, работая на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами. За сутки территорию республики обстреляли 26 раз.

Бои шли в других частях страны. Выстрелы и взрывы звучали в Харькове, Чернигове и окраинах Киева. Во многих районах складывается критическая гуманитарная ситуация. Из-за конфликта в Украине растет число людей, желающих покинуть страну. За неделю миллион украинских граждан бежали в соседние государства.