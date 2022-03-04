Новости Украины. В ночь на 4 марта Запорожская АЭС заявила о пожаре на территории станции. По сообщениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, горело пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем были охвачены три этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на территории 2 000 квадратов удалось локализовать к утру. По заявлению МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции.

Радиационный фон в норме, противопожарная обстановка не вызывает беспокойства. Запорожская областная военная администрация сообщает, что площадка АЭС под контролем сил России. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается безопасная их эксплуатация.

Читайте также:

Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль»

Мэтью Чанс в Киеве не смог понять, кто контролирует аэропорт: «Это было невероятно»

Подоляк о результатах второго раунда переговоров: «Достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров»