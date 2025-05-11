Запад угрожает Москве новым пакетом санкций
Невозможно говорить о мире, достигнутом 80 лет назад, не замечая текущих военных конфликтов. Ситуация в Украине остается напряженной, а появившаяся было надежда на ее стабилизацию не оправдалась, как и обещания Трампа закончить противостояние. Попытки договориться заканчиваются ультиматумами и угрозами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Очередную порцию таковых выкатили аккурат после Дня Победы. 10 мая в Киеве собрались лидеры Польши, Британии, Германии и Франции. Это коалиция несогласных в урезанном формате.
Они обсуждали возможные переговоры, несколько раз позвонили Трампу и в итоге выкатили Москве ультиматум – или перемирие на 30 дней, или новый пакет санкций. Третьего не дано.
В Кремле ответили, что санкций не боятся, научились с ними жить. А что касается перемирия, то у Москвы есть встречное предложение, что, согласитесь, вполне логично, если речь именно о переговорах, а не их имитации, и оно было озвучено ранее.
Такой вариант для России недопустим, поскольку это время будет использовано киевскими властями для восполнения своей армии новым ресурсом, а также ее вооружения при помощи стран НАТО. Чтобы выйти на длительный режим тишины, Альянс должен прекратить военные поставки. Следует прекратить и мобилизацию. Только на таких условиях Москва может рассматривать вариант временной военной «передышки».
А накануне ночью в Кремле состоялся брифинг, на котором Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, он предложил перейти к прямым контактам Москвы и Киева и заявил о готовности провести первую встречу уже 15 мая в Стамбуле.
Андрей Лазуткин, политолог:
Россия заявила, что есть готовый вариант. Это стамбульские соглашения в том виде, как они изначально подписывались. Это касается статуса Украины, количества вооруженных сил и другие вопросы. Кроме того, есть реалии на земле – это территориальные границы. Есть что обсуждать в Стамбуле, если они соглашаются.
Если они не соглашаются, то Россия красиво выходит из этих переговоров. Они показывают Трампу, что мы пытались, мы предлагали всеми силами, но, видите, они не хотят ничего делать. И сейчас мяч на стороне Киева. Они должны как-то отреагировать. Как они могут отреагировать? Пока что мы видим, что Западная Европа неконструктивная, все, что они делают, они делают для того, чтобы Россия и Киев не договорились.