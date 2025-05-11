Запад угрожает Москве новым пакетом санкций

Невозможно говорить о мире, достигнутом 80 лет назад, не замечая текущих военных конфликтов. Ситуация в Украине остается напряженной, а появившаяся было надежда на ее стабилизацию не оправдалась, как и обещания Трампа закончить противостояние. Попытки договориться заканчиваются ультиматумами и угрозами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очередную порцию таковых выкатили аккурат после Дня Победы. 10 мая в Киеве собрались лидеры Польши, Британии, Германии и Франции. Это коалиция несогласных в урезанном формате. Они обсуждали возможные переговоры, несколько раз позвонили Трампу и в итоге выкатили Москве ультиматум – или перемирие на 30 дней, или новый пакет санкций. Третьего не дано.

В Кремле ответили, что санкций не боятся, научились с ними жить. А что касается перемирия, то у Москвы есть встречное предложение, что, согласитесь, вполне логично, если речь именно о переговорах, а не их имитации, и оно было озвучено ранее. Такой вариант для России недопустим, поскольку это время будет использовано киевскими властями для восполнения своей армии новым ресурсом, а также ее вооружения при помощи стран НАТО. Чтобы выйти на длительный режим тишины, Альянс должен прекратить военные поставки. Следует прекратить и мобилизацию. Только на таких условиях Москва может рассматривать вариант временной военной «передышки». А накануне ночью в Кремле состоялся брифинг, на котором Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, он предложил перейти к прямым контактам Москвы и Киева и заявил о готовности провести первую встречу уже 15 мая в Стамбуле.