Более 15 тыс. поляков вышли на акцию протеста в Варшаве против нелегальной миграции

Поляки больше не хотят видеть в стране мигрантов. Порядка 15 тысяч человек минувшим вечером вышли на акцию протеста в Варшаве, чтобы во всеуслышание заявить о своем недовольстве политикой властей. Манифестацию возглавили представители ультраправых объединений и оппозиции Польши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толпа с флагами и плакатами двинулась в сторону канцелярии премьер-министра Польши. Участники критиковали политику премьера Дональда Туска и обвиняли его в попустительстве действиям Германии, которая отправляет нелегальных мигрантов на территорию Польши. За год страна приняла более 10 тысяч беженцев из ФРГ.

Нелегальная миграция уже разрушила страны Западной Европы и Скандинавии. Мы не согласны с нападениями, убийствами, изнасилованиями, которые принесли в наше общество нелегалы. Давно понятно, что власти не собираются контролировать беженцев. Более того, чтобы иметь возможность выплачивать пособия мигрантам, правительство собирается урезать социальные выплаты своим же гражданам.

Активисты также пригрозили устроить блокаду польско-немецкой границы. Кроме того, в лозунгах звучали призывы требовать репараций от Германии за причиненный нацистской оккупацией ущерб.