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За несколько часов до пресс-конференции в Белом доме Джо Байден забыл, куда пришёл

25 марта 2021 16:34
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Одно из самых ожидаемых событий 25 марта – первая пресс-конференция Джо Байдена с момента вступления в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако пока мероприятие под вопросом.

За несколько часов до пресс-конференции в Белом доме Джо Байден забыл, куда пришёл-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
За несколько часов до начала общения американского президента с журналистами в Белом доме он снова оказался дезориентирован и забыл, куда пришел. И это далеко не первая и, вероятно, не последняя путаница и оговорка главы США. Скорее всего, подобные ляпы и являются причиной того, что команда Байдена так долго откладывала мероприятие.

За несколько часов до пресс-конференции в Белом доме Джо Байден забыл, куда пришёл-4

Белый дом позаботился о немногочисленности репортеров, в зал попадут лишь три десятка представителей президентского пула.

Джо Байден станет первым за последние 100 лет главой Белого дома, который на длительный период отсрочил свое первое полноценное общение с прессой.

Юлия Алексеюк:
Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А мы пожелаем главе США не споткнуться на острых вопросах.

# США # Джо Байден # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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