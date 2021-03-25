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В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме

25 марта 2021 12:44
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Новости Мьянмы. В Мьянме не утихают массовые протесты против военного переворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей прошлись маршем по улицам Мандалая, одного из крупнейших городов страны, требуя освободить арестованных лидеров.

В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме-1

Мьянма находится под контролем военных уже почти два месяца. Переворот произошел из-за недовольства результатами парламентских выборов.

В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме-4

Пыл демонстрантов усмиряют правоохранители: силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. По данным правозащитников, с начала протестов убиты более 280 человек. Арестованы свыше 2 тысяч.

В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме-7

Самой юной жертве 7 лет. Девочку застрелили в ходе рейда. Военные искали людей с оружием. Не поверив, что мужчина никого не прячет в своем доме, они открыли огонь. Пуля попала в ребенка.

# Акции протеста # Фотофакт

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