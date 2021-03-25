В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме

Новости Мьянмы. В Мьянме не утихают массовые протесты против военного переворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей прошлись маршем по улицам Мандалая, одного из крупнейших городов страны, требуя освободить арестованных лидеров.

Мьянма находится под контролем военных уже почти два месяца. Переворот произошел из-за недовольства результатами парламентских выборов.

Пыл демонстрантов усмиряют правоохранители: силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. По данным правозащитников, с начала протестов убиты более 280 человек. Арестованы свыше 2 тысяч.