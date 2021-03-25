Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью

Масштабная спецоперация развернулась в Суэцком канале. Один из самых загруженных торговых путей заблокирован уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мель сел гигантский контейнеровоз длиной почти 400 метров, перекрыв тем самым проход по каналу. ЧП произошло из-за сложных погодных условий. Судно развернуло порывом ветра практически поперек канала. Для его отбуксировки понадобится немало времени. На входе в канал скопилось огромное количество судов. Стоят в том числе танкеры с нефтью. Пробка растянулась почти до Индии.