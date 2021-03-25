Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью

Масштабная спецоперация развернулась в Суэцком канале. Один из самых загруженных торговых путей заблокирован уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная спецоперация развернулась в Суэцком канале. Один из самых загруженных торговых путей заблокирован уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мель сел гигантский контейнеровоз длиной почти 400 метров, перекрыв тем самым проход по каналу. ЧП произошло из-за сложных погодных условий.
Судно развернуло порывом ветра практически поперек канала. Для его отбуксировки понадобится немало времени. На входе в канал скопилось огромное количество судов. Стоят в том числе танкеры с нефтью. Пробка растянулась почти до Индии.
Пока движение удалось восстановить лишь частично. На полное восстановление потребуется не менее трех дней.
Через Суэцкий канал проходит 12 % мирового потока грузоперевозок. Происшествие повлияло на рынок нефти. Цена черного золота марки Brent выросла на 5 %.