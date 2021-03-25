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Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью

25 марта 2021 12:58
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Масштабная спецоперация развернулась в Суэцком канале. Один из самых загруженных торговых путей заблокирован уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью-1

На мель сел гигантский контейнеровоз длиной почти 400 метров, перекрыв тем самым проход по каналу. ЧП произошло из-за сложных погодных условий.

Судно развернуло порывом ветра практически поперек канала. Для его отбуксировки понадобится немало времени. На входе в канал скопилось огромное количество судов. Стоят в том числе танкеры с нефтью. Пробка растянулась почти до Индии.

Гигантское судно заблокировало Суэцкий канал. Стоят и контейнеры с нефтью-4

Пока движение удалось восстановить лишь частично. На полное восстановление потребуется не менее трех дней.

Через Суэцкий канал проходит 12 % мирового потока грузоперевозок. Происшествие повлияло на рынок нефти. Цена черного золота марки Brent выросла на 5 %.

# ЧП # Фотофакт

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