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День независимости отмечает Греция. Поздравления направил Александр Лукашенко

25 марта 2021 09:31
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Новости Греции. Греция отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 200 лет назад в стране началось восстание, которое в итоге положило конец многовековому османскому владычеству.

День независимости отмечает Греция. Поздравления направил Александр Лукашенко-1

Обычно по случаю праздника в стране проходят массовые гулянья. На зданиях вывешивают национальные флаги. Центром основных торжественных мероприятий становятся Афины. В городе проходит масштабный военный парад.

С двухсотлетием независимости страны президента Греции поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Екатерина Сакелларопулу # Фотофакт

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