День независимости отмечает Греция. Поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Греции. Греция отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 200 лет назад в стране началось восстание, которое в итоге положило конец многовековому османскому владычеству.
Новости Греции. Греция отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 200 лет назад в стране началось восстание, которое в итоге положило конец многовековому османскому владычеству.
Обычно по случаю праздника в стране проходят массовые гулянья. На зданиях вывешивают национальные флаги. Центром основных торжественных мероприятий становятся Афины. В городе проходит масштабный военный парад.
С двухсотлетием независимости страны президента Греции поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.