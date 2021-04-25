«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?

Заметная новость из мировой ленты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сделано для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.

Игорь Позняк, СТВ:

Пока же политик продолжит исполнять свои обязанности и будет в полном объеме осуществлять полномочия главы правительства. Пашинян уже заявил, что будет кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

Игорь Позняк:

А наша недельная мировая подборка на этот раз иллюстрация фразы «вы не понимаете, это другое». Ее мы часто слышим от невероятных белорусов. Конечно, можно делать вид, что во всем мире дела с демократией обстоят несколько лучше, чем в Беларуси. Но мы привыкли доверять фактам и собственным глазам, в каком бы заблуждении не пребывали некоторые наши сограждане.

Игорь Позняк:

Губернатор Флориды Рон Десантис разрешил стрелять в протестующих и давить их машинами. Он подписал закон, согласно которому любые собрания с применением насилия и создающие помехи работе бизнеса будут приравнены к краже со взломом. Соответственно, хозяева ресторанов и магазинов имеют право открывать огонь по нарушителям.

Игорь Позняк:

Кроме того, собрание трех и более человек может быть расценено как бунт. Категорически запрещается мешать и дорожному движению. Автомобилисты имеют полное право давить тех, кто перекроет улицу машинами. Вот такая вот демократия.

Игорь Позняк:

Германия. На неделе с 19 апреля оттуда пришло много видео, на которых полицейские избивают музыкантов, журналистов. Вот и старушка на земле оказалась некстати. Примечательно, что немецкая пресса пишет о Беларуси и России, о своем же упорно молчит. Хотя, заметьте, никакого политического подтекста у протестующих нет – они хотят иметь свободу перемещений по своей родной стране. Хотя бы как в Беларуси. После массовых беспорядков в Берлине задержаны более 230 демонстрантов

Игорь Позняк:

А вот в Австралии ситуация, мягко говоря, далека от традиционного понимания здравого смысла и этики. В семье умер 15-летний сын-трансгендер. И родители разругались из-за имени ребенка, которое хотели написать на надгробии. Отец настаивал на женском, данном при рождении и записанном в свидетельстве, мать же настаивала на мужском, которое ребенок выбрал для себя сам. В итоге ситуацию разрешили так: прах ребенка родители разделили пополам, провели две церемонии похорон и повесили две мемориальные таблички.

Игорь Позняк:

И в завершение темы «их нравы» еще одно интересное показательное видео. Это прямая речь. Беглый змагар поделился своим первым впечатлением о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске.