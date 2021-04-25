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«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?

25 апреля 2021 18:55
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Заметная новость из мировой ленты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сделано для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-1

Игорь Позняк, СТВ:
Пока же политик продолжит исполнять свои обязанности и будет в полном объеме осуществлять полномочия главы правительства. Пашинян уже заявил, что будет кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-4

Игорь Позняк: 
А наша недельная мировая подборка на этот раз иллюстрация фразы «вы не понимаете, это другое». Ее мы часто слышим от невероятных белорусов. Конечно, можно делать вид, что во всем мире дела с демократией обстоят несколько лучше, чем в Беларуси. Но мы привыкли доверять фактам и собственным глазам, в каком бы заблуждении не пребывали некоторые наши сограждане.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-7

Игорь Позняк:
Губернатор Флориды Рон Десантис разрешил стрелять в протестующих и давить их машинами. Он подписал закон, согласно которому любые собрания с применением насилия и создающие помехи работе бизнеса будут приравнены к краже со взломом. Соответственно, хозяева ресторанов и магазинов имеют право открывать огонь по нарушителям.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-10

Игорь Позняк:
Кроме того, собрание трех и более человек может быть расценено как бунт. Категорически запрещается мешать и дорожному движению. Автомобилисты имеют полное право давить тех, кто перекроет улицу машинами. Вот такая вот демократия.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-13

Игорь Позняк:
Германия. На неделе с 19 апреля оттуда пришло много видео, на которых полицейские избивают музыкантов, журналистов. Вот и старушка на земле оказалась некстати. Примечательно, что немецкая пресса пишет о Беларуси и России, о своем же упорно молчит. Хотя, заметьте, никакого политического подтекста у протестующих нет – они хотят иметь свободу перемещений по своей родной стране. Хотя бы как в Беларуси.

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«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-16

Игорь Позняк:
А вот в Австралии ситуация, мягко говоря, далека от традиционного понимания здравого смысла и этики. В семье умер 15-летний сын-трансгендер. И родители разругались из-за имени ребенка, которое хотели написать на надгробии. Отец настаивал на женском, данном при рождении и записанном в свидетельстве, мать же настаивала на мужском, которое ребенок выбрал для себя сам. В итоге ситуацию разрешили так: прах ребенка родители разделили пополам, провели две церемонии похорон и повесили две мемориальные таблички.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-19

Игорь Позняк:
И в завершение темы «их нравы» еще одно интересное показательное видео. Это прямая речь. Беглый змагар поделился своим первым впечатлением о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске.

«Я вижу колючку, забор, окна зарешечённые». Что говорит белорус о польском лагере для беженцев в Бяла-Подляске?-22

Приезжает бус, и меня, как говорится, отвозят в неизвестность. В итоге меня привезли в час ночи... Ну, это было поздно, точно время не знаю. В лагерь для беженцев в Бяла-Подляске. Там просто на въезде я вижу колючку, забор, окна зарешеченные. Я сразу подумал, что я, наверное, из одной тюрьмы приехал в другую.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Рон Десантис # Игорь Позняк # Фотофакт

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