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Десятки погибших. В Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл взрыв, а затем пожар

25 апреля 2021 12:42
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Новости Ирака. В Багдаде в стационаре для больных коронавирусом произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 60 человек погибли, десятки пострадали.

Десятки погибших. В Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл взрыв, а затем пожар-1

Сразу после взрыва начался пожар. Здание выгорело практически полностью.

Десятки погибших. В Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл взрыв, а затем пожар-4

По предварительной информации, в хранилище взорвался баллон с кислородом.

Десятки погибших. В Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл взрыв, а затем пожар-7

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

# Взрыв # Фотофакт

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