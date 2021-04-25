Десятки погибших. В Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл взрыв, а затем пожар

Новости Ирака. В Багдаде в стационаре для больных коронавирусом произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 60 человек погибли, десятки пострадали.
Новости Ирака. В Багдаде в стационаре для больных коронавирусом произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 60 человек погибли, десятки пострадали.
Сразу после взрыва начался пожар. Здание выгорело практически полностью.
По предварительной информации, в хранилище взорвался баллон с кислородом.
Обстоятельства произошедшего выясняются.