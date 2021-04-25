Прошлись с гигантским надутым шприцем. В Лондоне недовольные коронавирусными ограничениями вышли на улицы

Новости Великобритании. В Великобритании недовольные коронавирусными ограничениями решили выразить свое несогласие оригинальным способом. Жители Лондона в знак протеста против изоляции надули гигантский шприц и вышли с ним на улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти взяли под контроль пандемию COVID-19, вакцинация проводится, и число случаев заболевания падает.

Правительство и далее будет придерживаться осторожного плана по ослаблению ограничений.