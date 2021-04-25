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Прошлись с гигантским надутым шприцем. В Лондоне недовольные коронавирусными ограничениями вышли на улицы

25 апреля 2021 12:48
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Новости Великобритании. В Великобритании недовольные коронавирусными ограничениями решили выразить свое несогласие оригинальным способом. Жители Лондона в знак протеста против изоляции надули гигантский шприц и вышли с ним на улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошлись с гигантским надутым шприцем. В Лондоне недовольные коронавирусными ограничениями вышли на улицы-1

Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти взяли под контроль пандемию COVID-19, вакцинация проводится, и число случаев заболевания падает.

Прошлись с гигантским надутым шприцем. В Лондоне недовольные коронавирусными ограничениями вышли на улицы-4

Правительство и далее будет придерживаться осторожного плана по ослаблению ограничений. 

Прошлись с гигантским надутым шприцем. В Лондоне недовольные коронавирусными ограничениями вышли на улицы-7

Следующий этап послаблений намечен на 17 мая, а все ограничения скорее всего будут сняты 21 июня.

# Акции протеста # Борис Джонсон # Фотофакт

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